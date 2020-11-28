Стало известно, какие неожиданные предметы нельзя возить в своей машине

Управляющий партнер юридической компании «Позиция Права» Егор Редин и ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин рассказали о правилах перевозки, которым не всегда уделяют достаточное влияние.

Так, существуют нормы транспортировки в машине негабаритного груза, за несоблюдение которых могут оштрафовать. Одно из них – груз не должен закрывать обзор, мешать управлению и представлять опасность для другого транспорта на дороге.

При наличии в багажнике туш животных, убитых на охоте или мясо, рыбу и икру без заводских упаковок необходимо иметь при себе документы, объясняющие их происхождение, иначе груз могут конфисковать и добавить штраф до 500 тысяч рублей.

Это же правило относится к деревьям и дровам, так что следует озаботиться тем, чтобы была возможность доказать факт покупки ели к Новому году. Об этом пишет агентство «Прайм».

Ранее Верховный суд России в качестве прецедента запретил проведение ремонта автомобиля по страховке не в дилерском центре и с использованием неоригинальных запчастей.