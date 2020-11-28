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Врач назван способ предотвратить потерю волос

Анна Берестовая
04:37 28.11.2020
Врач назван способ предотвратить потерю волос
© Фото: pixabay.com

Для хорошего роста волос организму необходим витамин В12, способствующий синтезу эритроцитов, которые доставляют кислород в волосяные фолликулы. Об этом рассказал трихолог Филипп Кингсли.

Эксперт объяснил, что недостаток кислорода может привести к выпадению волос и утончению их. Для поддержания достаточного количества витамина В12 следует употреблять сыры, молоко, йогурты и рыбу. Об этом пишет «Lenta.ru».

Ранее врач-трихолог Георгий Абрамов указал, что в период коронавирусной инфекции растет риск потери волос, что во многом связано с возросшим стрессом.

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