ДВФУ сообщил о готовности разместить жителей острова Русский до устранения аварий на электросетях

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) готов к размещению жителей острова Русский до устранения аварий на электросетях.

«На время устранения аварий на сетях кампус Дальневосточного федерального университета готов предоставить свои помещения для временного размещения жителей острова Русский», - говорится в сообщении на сайте правительства Приморского края.

Отмечается, что оставшимся без электроэнергии людям доставлено три с половиной тысячи газовых плит, десять тысяч баллонов и три с половиной тысячи литров воды.

К восстановлению инфраструктуры на острове Русский также подключились военнослужащие. Одна из главных задач - восстановить транспортное сообщение с материком по вантовому мосту. На помощь приморцам прибыли спасатели-альпинисты из Хабаровска.

В Приморье у многих жителей по причине непогоды отсутствуют свет, вода и теплоснабжение. В крае нарушено движение по автомобильным дорогам, закрыты паромные переправы, задерживаются авиарейсы.