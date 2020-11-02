Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Открыли люк, включили свет»: космонавт Крикалев в честь 20-летия МКС поделился подробностями запуска станции

Иван Линдеманн
Даниил Левин
08:42 02.11.2020
В проекте участвуют 14 стран. Общие затраты за 20 лет на самый дорогой рукотворный объект в истории составили более 100 миллиардов долларов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В понедельник, 2 ноября, исполняется 20 лет с того момента, как Международная космическая станция стала обитаемой. Первый экипаж прилетел на МКС 2 ноября 2000 года. В его составе были россияне Сергей Крикалев и Юрий Гидзенко, а также американец Уильям Шеперд.

За эти годы на станции побывали более 200 космонавтов. Они провели тысячи различных экспериментов, которые помогли человечеству в понимании Вселенной и разработке новых лекарств и технологий.

«Я нисколько не стесняюсь этого - я влюбился в планету! Я убежден, что она живое существо. Ты смотришь в иллюминатор, ты не можешь вот этим светом, этой красотой, напитаться, ты можешь часами там висеть у иллюминатора, любоваться этой красотой», - поделился с телеканалом «Звезда» летчик-космонавт, герой России Юрий Усачев.

Международная космическая станция облетает земной шар за 1,5 часа, поэтому рассматривать красивые закаты и рассветы можно постоянно. Также из развлечений - спорт. Велотренажер, беговая дорожка - это не хобби, а необходимость, чтобы мышцы не атрофировались. По регламенту: если вдруг оборудование сломается, и в течение месяца космонавты останутся без нагрузки, их необходимо будет вернуть на Землю.

«Я рада быть здесь на двадцатилетний юбилей! Думаю, это свидетельство того, что в создании космической станции принимали участие люди, инженеры и ученые из всех стран мира. Это просто невероятно, настоящее научное чудо», - заявила астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В проекте МКС участвуют 14 стран. Общие затраты за 20 лет на самый дорогой рукотворный объект в истории составили более 100 миллиардов долларов. Из-за высокого финансирования руководство космических агентств разных стран неоднократно задумывалось о целесообразности использования станции, однако срок службы продлили до 2024 года. И уже обсуждается сделать это еще на четыре года.

«Есть резинки уплотнений, эти резинки там гарантированно должны были проработать 15 лет. В детстве проволоку ломали - когда ломаешь,на каком-то там цикле она ломается. Точно так же корпус станции подвержен циклическим нагружениям», - уточнил летчик-космонавт, Герой России, Герой СССР Сергей Крикалев.

Именно он вместе с коллегами подготавливал станцию к постоянному пребыванию: активация систем, расконсервирование оборудования, прием новых грузов с Земли.

«Открыли люк, включили свет - и вот еще такая полупустая станция. Первая задача, которая у нас стояла, - это организовать телевизионный репортаж. Мы должны были залезть за панели, найти кабель, по которому должны были подключаться телекамеры, установить камеру, наладить системы и каналы связи», - вспоминает космонавт.

История МКС началась всего лишь с одного сектора - это был российский модуль «Заря». Только потом к нему пристыковались американские, европейские и японский.  Длина станции на момент создания была всего 23 метра - примерно, как железнодорожный вагон. Сейчас - в пять раз больше, что уже сопоставимо с футбольным полем. На МКС побывал 241 космонавт. Все они выполнили свыше 2000 сложнейших экспериментов. Подавляющая часть - в сфере биологии, а также технологии освоения космического пространства.

«Бортовой холодильник, всевозможные тюбики, упаковки, консервы - стандартный рацион космонавтов, возможно, совсем скоро останется в прошлом. Сейчас на орбите тестируют 3D-принтер, который создает белковую пищу из клеток животных и рыб», - узнал корреспондент «Звезды» Даниил Левин.

В следующем году на МКС появится новая лаборатория - модуль «Наука», созданный Роскосмосом и Европейским космическим агентством. Ключевым инструментом на аппарате станет робот-манипулятор «Эра». С его помощью можно будет переносить оборудование и материалы из герметичной части станции на поверхность и обратно без необходимости выхода в открытый космос.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
09:15 В стране и мире
Видео
В Гидрометцентре рассказали, какой будет зима в России
09:03 В стране и мире
Сноуден и его супруга намерены получить гражданство России
08:45 В стране и мире
Видео
Регионы РФ ввели новые ограничения из-за COVID-19
08:42 В стране и мире
Видео
«Открыли люк, включили свет»: космонавт Крикалев в честь 20-летия МКС поделился подробностями запуска станции
06:38 В стране и мире
В России стартовала четырехдневная рабочая неделя
Популярное
Популярное
В ХМАО подросток застрял в турбине самолета
Огромное чудовище: рыбаки на Сахалине выловили необычную акулу-людоеда
Видео
В Сети опубликовали момент взрыва на рынке в Коврове
Видео
Погружение в воду бронированной амфибии «Стрела» впервые показали на видео
Видео
Неопознанный летающий объект попал на камеру в Техасе: видео
Видео
На бреющем в самое пекло: как летчики армейской авиации не бросают своих в Сирии
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.