«Открыли люк, включили свет»: космонавт Крикалев в честь 20-летия МКС поделился подробностями запуска станции

В понедельник, 2 ноября, исполняется 20 лет с того момента, как Международная космическая станция стала обитаемой. Первый экипаж прилетел на МКС 2 ноября 2000 года. В его составе были россияне Сергей Крикалев и Юрий Гидзенко, а также американец Уильям Шеперд.

За эти годы на станции побывали более 200 космонавтов. Они провели тысячи различных экспериментов, которые помогли человечеству в понимании Вселенной и разработке новых лекарств и технологий.

«Я нисколько не стесняюсь этого - я влюбился в планету! Я убежден, что она живое существо. Ты смотришь в иллюминатор, ты не можешь вот этим светом, этой красотой, напитаться, ты можешь часами там висеть у иллюминатора, любоваться этой красотой», - поделился с телеканалом «Звезда» летчик-космонавт, герой России Юрий Усачев.

Международная космическая станция облетает земной шар за 1,5 часа, поэтому рассматривать красивые закаты и рассветы можно постоянно. Также из развлечений - спорт. Велотренажер, беговая дорожка - это не хобби, а необходимость, чтобы мышцы не атрофировались. По регламенту: если вдруг оборудование сломается, и в течение месяца космонавты останутся без нагрузки, их необходимо будет вернуть на Землю.

«Я рада быть здесь на двадцатилетний юбилей! Думаю, это свидетельство того, что в создании космической станции принимали участие люди, инженеры и ученые из всех стран мира. Это просто невероятно, настоящее научное чудо», - заявила астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

В проекте МКС участвуют 14 стран. Общие затраты за 20 лет на самый дорогой рукотворный объект в истории составили более 100 миллиардов долларов. Из-за высокого финансирования руководство космических агентств разных стран неоднократно задумывалось о целесообразности использования станции, однако срок службы продлили до 2024 года. И уже обсуждается сделать это еще на четыре года.

«Есть резинки уплотнений, эти резинки там гарантированно должны были проработать 15 лет. В детстве проволоку ломали - когда ломаешь,на каком-то там цикле она ломается. Точно так же корпус станции подвержен циклическим нагружениям», - уточнил летчик-космонавт, Герой России, Герой СССР Сергей Крикалев.

Именно он вместе с коллегами подготавливал станцию к постоянному пребыванию: активация систем, расконсервирование оборудования, прием новых грузов с Земли.

«Открыли люк, включили свет - и вот еще такая полупустая станция. Первая задача, которая у нас стояла, - это организовать телевизионный репортаж. Мы должны были залезть за панели, найти кабель, по которому должны были подключаться телекамеры, установить камеру, наладить системы и каналы связи», - вспоминает космонавт.

История МКС началась всего лишь с одного сектора - это был российский модуль «Заря». Только потом к нему пристыковались американские, европейские и японский. Длина станции на момент создания была всего 23 метра - примерно, как железнодорожный вагон. Сейчас - в пять раз больше, что уже сопоставимо с футбольным полем. На МКС побывал 241 космонавт. Все они выполнили свыше 2000 сложнейших экспериментов. Подавляющая часть - в сфере биологии, а также технологии освоения космического пространства.

«Бортовой холодильник, всевозможные тюбики, упаковки, консервы - стандартный рацион космонавтов, возможно, совсем скоро останется в прошлом. Сейчас на орбите тестируют 3D-принтер, который создает белковую пищу из клеток животных и рыб», - узнал корреспондент «Звезды» Даниил Левин.

В следующем году на МКС появится новая лаборатория - модуль «Наука», созданный Роскосмосом и Европейским космическим агентством. Ключевым инструментом на аппарате станет робот-манипулятор «Эра». С его помощью можно будет переносить оборудование и материалы из герметичной части станции на поверхность и обратно без необходимости выхода в открытый космос.