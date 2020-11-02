Регионы РФ ввели новые ограничения из-за COVID-19

В российских регионах с понедельника, 2 ноября, ужесточают ограничениях из-за коронавирусной инфекции. В Подмосковье до 15 ноября введен режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого есть хронические заболевания.

В Москве школьникам 6 - 11 классов еще на неделю продлили режим дистанционного обучения. Учреждения дополнительного образования в столице не будут работать до конца ноября. В ночных заведениях до 29 ноября продолжает работать система QR-кодов.

В Курганской области на помощь гражданским врачам пришли военные медики. Они работают в трех больницах региона, в городах Курган и Шадринск. С просьбой направить в регион военных специалистов к министру обороны Сергею Шойгу обратился глава Минздрава Михаил Мурашко.

В некоторых регионах наблюдается ситуация, которая вызывает много вопросов. В Томской области пациентов с коронавирусом размещают в коридорах больниц. Мест в палатах катастрофически не хватает.