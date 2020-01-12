Елизавета II созвала совещание из-за решения принца Гарри и Меган Маркл

Королева Великобритании Елизавета II в понедельник, 13 января, проведет семейное совещание, на котором обсудит отказ от полномочий старших членов королевской семьи принца Гарри и Меган Маркл.

На встрече в поместье Сандрингем соберутся принц Чарльз, принц Уильям, а также герцог и герцогиня Сассекские.

О желании сложить с себя королевские полномочия, чтобы стать финансово независимыми от королевской семьи, супруги заявили 8 января. В своем обращении они уточнили, что намерены создать собственную благотворительную организацию и жить на два региона - в Великобритании и Северной Америке.

После чего супруга принца Гарри отправилась в Канаду и в ближайшее время не планировала возвращаться в Великобританию.