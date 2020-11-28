В стране и мире Иран предостерег США и Израиль от авантюр в связи с убийством ученого Кирилл Васин В ООН ранее призвали к сдержанности во избежание эскалации напряженности в регионе. © Фото: Roshan Norouzi ZUMAPRESS.com Globallookpress Постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи предостерег США и Израиль от авантюр в связи с убийством иранского ученого Мохсена Фахризаде. «Предостерегая против любых авантюрных мер со стороны Соединенных Штатов и Израиля против моей страны, особенно в оставшийся период пребывания у власти нынешней администрации США, Исламская Республика Иран оставляет за собой право принять все необходимые меры для защиты своего народа и своих интересов», - приводит РИА Новости текста письма постпреда в адрес генсека ООН и председателя Совета Безопасности. Иранский физик-ядерщик, руководитель организации исследований и инноваций Минобороны Ирана Мохсен Фахризаде был убит в результате покушения. Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил о наличии свидетельств причастности Израиля к убийству физика. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак призвал к сдержанности в регионе. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика