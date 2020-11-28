В стране и мире В Якутии загорелись гаражи на площади в 800 «квадратов» Анна Берестовая В ходе пожара, по предварительной информации, никто не пострадал. © Фото: 14.mchs.gov.ru В якутском городе Мирный на территории Чернышевской трассы произошло масштабное возгорание гаражных боксов. Огонь успел распространиться на площадь в 800 квадратных метров. К приезду пожарных весь стоячный бокс пылал изнутри. Пожар удалось локализовать и, позже, ликвидировать открытое горение. В результате инцидента был нанесен ущерб девяти грузовикам и шести легковым автомобилям. В ходе пожара, по предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщает региональное управление МЧ РФ. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика