В Якутии загорелись гаражи на площади в 800 «квадратов»
В ходе пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
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В якутском городе Мирный на территории Чернышевской трассы произошло масштабное возгорание гаражных боксов. Огонь успел распространиться на площадь в 800 квадратных метров.
К приезду пожарных весь стоячный бокс пылал изнутри. Пожар удалось локализовать и, позже, ликвидировать открытое горение.
В результате инцидента был нанесен ущерб девяти грузовикам и шести легковым автомобилям.
В ходе пожара, по предварительным данным никто не пострадал. Об этом сообщает региональное управление МЧ РФ. Предположительно, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.