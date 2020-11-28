Древние артефакты были найдены после таяния ледника в Норвегии

Группа археологов обнаружила древние артефакты после таяния ледника на склоне в национальном парке Ютунхеймен в Норвегии.

Были найдены несколько десятков стрел, фрагментов обуви и ткани. При помощи специального анализа удалось установить, что самые древние находки датируются 4100-ми годами до нашей эры, а самые современные – XIII веком нашей эры, передает Daily Mail.

Ранее, по сообщениям СМИ, в пещере в Калифорнии было найдено доказательство того, что коренные местные индейцы оставляли наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов. Ученые нашли в пещере рисунки цветка дурмана Райта, который способен вызывать наркотическое опьянение. Помимо этого, были обнаружены пережеванные фрагменты растения.