Древние артефакты были найдены после таяния ледника в Норвегии
Были найдены несколько десятков стрел, фрагментов обуви и ткани.
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Группа археологов обнаружила древние артефакты после таяния ледника на склоне в национальном парке Ютунхеймен в Норвегии.
Были найдены несколько десятков стрел, фрагментов обуви и ткани. При помощи специального анализа удалось установить, что самые древние находки датируются 4100-ми годами до нашей эры, а самые современные – XIII веком нашей эры, передает Daily Mail.
Ранее, по сообщениям СМИ, в пещере в Калифорнии было найдено доказательство того, что коренные местные индейцы оставляли наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов. Ученые нашли в пещере рисунки цветка дурмана Райта, который способен вызывать наркотическое опьянение. Помимо этого, были обнаружены пережеванные фрагменты растения.