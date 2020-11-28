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ГУМ-каток на Красной площади откроется в Москве в субботу

Анна Берестовая
03:10 28.11.2020
Шоу, организованное к открытию катка, начнется в 18.00.
ГУМ-каток на Красной площади откроется в Москве в субботу
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

В столице на Красной площади начинает работу ГУМ-каток. Он откроется в 18.00 в субботу, 28 ноября и, согласно плану, проработает вплоть до 1 марта. Посетить его можно будет в любую погоду.

В 2020-2021 каток превратят в сказочное место с праздничными оленями, пингвинами и совами. Этот год станет для него юбилейным – впервые ГУМ-каток открылся в Москве 15 лет назад.

Открытие катка пройдет с участием известных российских фигуристов, которые покажут зрителям фрагменты из мюзиклов на льду. Также гости смогут поучаствовать в зарядке, которую проведут фигуристка Татьяна Навка и хоккеист Алексей Яшин после основной программы.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ начал работу главный каток страны. В связи с пандемией коронавирусной инфекции во время катания необходимо будет соблюдать дистанцию и заходить по времени, указанному на билете.

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