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Лувр впервые в истории выставит на аукционе уникальные услуги

Анна Берестовая
02:08 28.11.2020
Одной из них станет возможность увидеть Мону Лизу без защитного стекла.
Лувр впервые в истории выставит на аукционе уникальные услуги
© Фото: pixabay.com

Легендарный парижский музей Лувр планирует выставить 24 лота на предстоящий аукцион, среди которых, помимо произведений искусства, будут необычные услуги, которые дают их обладателю возможность испытать уникальные впечатления.

Кроме того, среди выставляемых музеем лотов будут представлены работы современных художников, таких как Кандида Хефер, Ева Жоспан, Пьер Сулаж и так далее.

Одним из нестандартных лотов Лувра будет посещение концерта, организованного в зале для королевских приемов. Также музей предоставит возможность тому, кто приобретет такую услугу, присутствовать на осмотре знаменитой Моны Лизы и стать одним из немногих людей, которым удалось увидеть картину без защитного стекла.

Торги, по сообщению на сайте аукционного дома Christie's, состоятся в период с 1 по 15 декабря, а вырученные на них средства пойдут на создание пространства для культурного и художественного образования в рамках музея.

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