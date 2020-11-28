Российский Центр по примирению сторон провел гуманитарную акцию в провинции Тартус в Сирии

Российские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжают оказывать помощь местному населению путем проведения гуманитарных акций.

Всего в ноябре проведено 34 акции, на которых жителям пострадавших от пожаров районов в провинциях Латакия и Тартус, а также жителям провинции Алеппо розданы продуктовые наборы (мука, сахар, крупа, чай, сгущенное молоко), теплая одежда, обувь и одеяла. Всего было выдано около 120 тонн продовольствия, также роздано порядка 1 500 комплектов теплых вещей.

На этот раз гуманитарную акцию провели в Дейр-эль-Биш, небольшом поселке на возвышенности, неподалеку от побережья Средиземного моря в провинции Тартус.

«Конечно, за длительное время ведения боевых действий очень многие семьи потеряли своих кормильцев. Очень многие военнослужащие получили травмы различной степени. Инвалидов очень много здесь в данном населенном пункте. В первую очередь продовольственная помощь оказывается именно им. Мое отношение к местному населению конечно очень дружеское. Народ тоже очень любит Россию», - сказал начальник отдела Центра по примирению враждующих сторон Олег Токмаков.

Здесь, как и по всей стране, за гуманитарной помощью пришли, в основном, женщины с детьми и пожилые. Многие мужчины днем на заработках.

«У меня трое детей. Старший сын получил тяжелое ранение. Жить очень трудно. Продуктов не хватает, а стоят они очень дорого. Спасибо огромное вам за помощь», - сказала жительница Асма Тарраф.

Боевые действия не дошли до этих мест. Но война затронула каждую семью в Сирии.

«Это мои младшие. Ехъя и Омар. Им по три года. Я очень переживаю, что они не видели нормальной жизни. Но очень надеюсь, что в будущем они будут счастливы и будут жить хорошо», - сказала жительница Нисрин Намман.

Военнослужащие ЦПВС раздали 880 продуктовых наборов, хватило всем жителям поселка.