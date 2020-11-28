Названы популярнейшие российские поп-музыканты

Дуэт из Владикавказа Miyagi & Andy Panda попал на первую строку рейтинга самых популярных поп-исполнителей по версии газеты «Культура». Для составления топа была исследована популярность треков на стриминговых платформах, просмотры клипов, частота живых концертов, доходы и число подписчиков в соцсетях.

На второй позиции оказался рэпер Элджей, а на третьем одновременно – группа Little Big и лидер Blackstar Тимати. Замкнули первую пятерку певица Zivert и Моргенштерн.

В список популярных исполнителей в основном вошли современные звезды, однако Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и Полина Гагарина также заняли топовые позиции.

Ранее солист группы «Иванушки International» посчитал забавной идею пригласить на «Голубой огонек» рэпера Моргенштерна, однако отметил, что не против подобной перспективы и считает, что шоу должно быть открыто для новичков.