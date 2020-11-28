В Китае указали на «истинную родину коронавируса»

Коронавирусная инфекция, в настоящее время распространяющаяся по миру, могла появиться в индии еще летом прошлого года. Такую версию генеза заболевания выдвинула группа исследователей из Китайской академии наук.

Ученые предположили, что в связи с крайне жаркой погодой людям в этой стране пришлось пить одну воду с животными, что будто бы привело к заражению человека. Специалисты указали, что данную версию подтверждают некоторые данные, а именно филогенетический анализ, рассматривающий мутацию COVID-19.

Европейское научное сообщество скептически отреагировало на подобное предположение. Об этом пишет Daily Mail. Так, в Университете Глазго ученых из Китая обвинили в предвзятости и не учете значимого массива эпидемиологических данных, явно говорящих о зарождении заболевания в Ухане.

Ранее в Министерстве здравоохранения России указали, что для появления популяционного иммунитета к COVID-19 необходимо, чтобы население перенесло вакцинацию, которая может понадобиться даже людям, перенесшим коронавирус.