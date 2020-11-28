В Москве скончались 72 пациента с коронавирусом

По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончались 72 пациента с COVID-19.

С начала пандемии в столице умерли 8828 человек, у которых подтвердился коронавирус.

Сутками ранее Оперштаб сообщил о 76 умерших от COVID-19.

Ранее пульмонолог Анна Власова рассказала, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома. По ее словам, пациенту при бессимптомном течении коронавируса тоже может потребоваться госпитализация.