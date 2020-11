СМИ: афроамериканец может впервые возглавить Пентагон

Как сообщает портал Axios со ссылкой на источники, генерал Ллойд Остин может стать министром обороны США. Если это произойдет, он станет первым афроамериканцем на посту главы Пентагона.

По данным портала, команда кандидата в президенты США Джо Байдена непременно хочет назначить афроамериканца на эту должность. Также в списках находятся бывший служащий Пентагона Мишель Флорной, сенатор от штата Иллинойс, участник войны в Ираке Тэмми Дакуорт и другие.

Ранее американские эксперты призвали Байдена продлить СНВ-3. С письмом к нему выступили 27 экспертов из разных организаций, таких как Arms Control Association и Campaign for Peace Disarmament and Common Security.