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В Калькутте выставлена самая большая картина Верещагина

Алексей Курильченко
23:07 28.11.2020
Полотно «Шествие слонов» прошло процесс тщательной реставрации.
В Калькутте выставлена самая большая картина Верещагина
© Фото: Михаил Филимонов РИА Новости

Картина «Шествие слонов. Въезд принца Уэльского в Джайпур в 1876 году» кисти российского художника Василия Верещагина была выставлена в Мемориальном музее Виктории в Калькутте после реставрации. Отмечается, что это одна из самых больших картин в мире.

Глава музея Джаянта Сенгупта сообщил, что показ картины планировалось на март, но помешала пандемия коронавируса.

«У нас был план, чтобы инаугурацию картины провел профессор Хари Васудеван - это был знаменитый русист, эксперт по русской культуре. Мы хотели, чтобы именно он рассказал о полотне публике. Но в марте музей закрылся из-за карантина. А в мае профессор Васудеван скончался от коронавирусной инфекции. Для нас это была настоящая трагедия», - рассказал Сенгупта.

Картина Верещагина изображает прибытие наследника британского престола в Джайпур. Работы над полотном были завершены в 1879 году. В 1898 она была куплена американцем Эдвардом Мэлли, после чего ее выкупил вице-король Индии лорд Керзон. Затем картина оказалась у махараджи Джайпура, который и передал его в музей в Калькутте.

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