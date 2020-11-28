В стране и мире В Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики совершили 29 обстрелов Ирина Киселенко Подразделениями российской военной полиции было продолжено патрулирование в провинции Алеппо из Аджами в направлениях Авшария и Мембидж. © Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации. «Зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра*", из них 18 в провинции Идлиб , 5 - в провинции Латакия, 2 - в Алеппо и 4 обстрела в провинции Хама», - уточнил он на брифинге. Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.



Помимо этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Касан и обратно.



*Запрещенная на территории России террористическая организация В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика