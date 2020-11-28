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В Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики совершили 29 обстрелов

Ирина Киселенко
22:51 28.11.2020
Подразделениями российской военной полиции было продолжено патрулирование в провинции Алеппо из Аджами в направлениях Авшария и Мембидж.
В Идлибской зоне деэскалации в Сирии боевики совершили 29 обстрелов
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что за последние сутки террористы совершили 29 обстрелов в Идлибской зоне деэскалации.

«Зафиксировано 29 обстрелов со стороны позиций террористической группировки "Джебхат Ан-Нусра*", из них 18 в провинции Идлиб , 5 - в провинции Латакия, 2 - в Алеппо и 4 обстрела в провинции Хама», - уточнил он на брифинге.

Обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, зарегистрировано не было.

Помимо этого, силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование по маршруту от аэродрома Камишлия до Касан и обратно.

*Запрещенная на территории России террористическая организация

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