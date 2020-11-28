Британские ВВС были подняты на перехват российских Ту-142

В пресс-службе британских военно-воздушных сил сообщили о том, что истребители Typhoon были подняты с авиабазы Лоссимут для перехвата российских Ту-142, которые пролетали рядом с воздушным пространством страны.

«Истребители Typhoon королевских военно-воздушных сил Великобритании (RAF) были подняты в воздух на перехват российских военных самолетов над Северным морем рядом с воздушным пространством Великобритании. Были перехвачены два российских Ту-142», - говорится в пресс-релизе.

Также сообщается, что Великобритания будет «тщательно отслеживать» любые перемещения российских противолодочных самолетов возле границ страны, так как они могут «представлять опасность». По сообщениям британских ВВС, российские самолеты редко передают информацию о своем местоположении и намерениях