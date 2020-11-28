Врач рассказала, в каких случаях COVID-19 нельзя лечить дома

Пациенту при бессимптомном течении коронавирусной инфекции может потребоваться госпитализация. Об этом рассказала пульмонолог Анна Власова.

По ее словам, главной опасностью является пневмония, если она сопряжена с COVID-19. Также не стоит пренебрегать обследование легких и при нормально самочувствие. Оставаться дома, как подчеркивает врач, допустимо только при одностороннем поражении органа.

Двустороннее поражение легких может привести к развитию острого респираторного дистресс-синдрома, заявила она.

«Этот синдром может развиться буквально за несколько минут, и человеку понадобится подключение к ИВЛ и реанимационное лечение», - подчеркнула Власова.

Медик также призвала переболевших коронавирусной инфекции проводить дополнительные обследования легких. При проведении диагностики можно снизить риск опасных осложнений, как пневмофиброз, вирусное повреждение легочной ткани и даже сахарный диабет, рассказала врач в интервью с «Вечерней Москвой».



Ранее в Минздраве назвали условие выработки популяционного иммунитета к коронавирусу. Люди, которые уже переболели коронавирусом, могут столкнуться с повторным заражением. Это, в свою очередь, позволяет сделать вывод о том, что бывшие коронавирусные пациенты также нуждаются в вакцинации.