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Посол Сербии в Черногории объявлен персоной нон-грата

Алексей Курильченко
22:34 28.11.2020
Заявление прозвучало на фоне предстоящего формирования нового кабинета министров.
Посол Сербии в Черногории объявлен персоной нон-грата
© Фото: pixabay.com

Глава МИД Черногории Срджан Дарманович объявил посла Сербии в стране персоной нон-грата. Ранее политик неоднократно отмечался жесткой риторикой в отношении Сербии и России. Отмечается, что скоро в стране будет сформирован новый кабинет министров – после парламентских выборов, прошедших 31 августа.

«Посол Божович нелегальную и нелегитимную Скупщину в Подгорице 1918 года назвал "освобождением" и "свободной волей" черногорского народа, чем еще раз прямо унизил государство, оказавшее ему дипломатическое гостеприимство», - говорится в сообщении МИД.

Отмечается, что ранее посол неоднократно «вмешивался во внутренние дела Черногории» и совершал различные нарушения при исполнении дипломатических функций. Нота о провозглашении персоной нон-грата будет передана послу лично, а также направлена в МИД Сербии.

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