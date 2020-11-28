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Эксперты рассказали о способах экономии бензина зимой

Алексей Курильченко
22:18 28.11.2020
На расход бензина в холодное время года влияет множество факторов, включая наличие багажника на крыше.
Эксперты рассказали о способах экономии бензина зимой
© Фото: pixabay.com

Эксперты журнала «За рулем» рассказали о способах уменьшить расход бензина зимой. По их словам, на расход топлива влияет несколько факторов, включая вязкость масла и время прогрева двигателя.

Прогревать автомобиль следует параллельно с чисткой снега. Также важно убрать весь снег с машины – это позволить снизить вес и улучшить аэродинамику. Рекомендуется приобрести специальное автоодеяло, которое может ускорить прогрев двигателя.

Также эксперты советуют использовать зимой менее вязкое масло и следить за давлением в шинах – на морозе оно может упасть, что приведет к повышенному сопротивлению при движении.

Специалисты рекомендуют зимой избавиться от всего лишнего в машине, включая багажник на крыше – снижение веса автомобиля повлияет на расход топлива.

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