Пуск ракеты «Союз-СТ» с космодрома Куру перенесли на сутки

Пуск ракеты-носителя «Союз-СТ» во Французской Гвиане с космодрома Куру состоится 30 ноября, а не 29-го. Об этом заявил глава корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«В ГКЦ принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН 30.11.2020 в 4.33 мск», - сообщил Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

Ранее Дмитрий Рогозин рассказал, что второй испытательный запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» запланирован на декабрь этого года. Запуск будет совершен с космодрома Плесецк в Архангельской области.