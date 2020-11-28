В Москве состоялось открытие ГУМ-Катка

На Красной Площади в Москве состоялось торжественное открытие ГУМ-Катка. Отмечается, что в этом году катку исполняется 15 лет. В рамках мероприятия прошел показ отрывка из мюзикла Татьяны Навки «Руслан и Людмила».

«Чудо свершилось, и, несмотря ни на что, наша Красная площадь, центр нашей столицы заиграл, засверкал на этом прекрасном льду. И сегодня мы рады здесь вас встречать, вся наша большая команда ледового шоу Татьяна Навки и Петра Чернышова», - цитирует слова Навки агентство РИА Новости.

Также на мероприятии состоялся показ отрывка мюзикла «Спящая красавица. Легенда двух королевств» - его представила фигуристка Алина Загитова. После шоу Татьяна Навка и чемпион мира по хоккею Алексей Яшин провели мастер-класс по катанию на коньках.



Ранее сообщалось, что согласно плану, ГУМ-Каток проработает вплоть до 1 марта. Посетить его можно будет в любую погоду.