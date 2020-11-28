Небо Смоленска озарила необъяснимая вспышка

В Смоленске мужчина запечатлел на видеорегистратор необъяснимую вспышку в небе. Очевидец загрузил запись в Сеть. На видео можно увидеть, как на пару секунд ночное небо озаряется светом. Вспышка оказалась настолько яркой, что можно разглядеть придорожный перелесок и линии электропередач.

Автор ролика считает, что возможно это было падение метеорита.

Ранее астрономы сообщили о приближении астероида к Земле. Астрономам из Virtual Telescope Project удалось запечатлеть астероид, пролетевший максимально близко к Земле. 11 ноября космический объект, который получил название 2020 VP1, пролетел между Землей и Луной.