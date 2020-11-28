Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Правительство одобрило проект о выплатах на детей до трех лет

Алексей Курильченко
21:19 28.11.2020
Законопроект направлен на обеспечение семей в связи с рождением первого ребенка, а также третьего и последующих.
Правительство одобрило проект о выплатах на детей до трех лет
© Фото: Federation Council of Russia via Globallookpress.com

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выплатах на детей до трех лет. Согласно сообщению на сайте кабмина, речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также рождением третьего и последующих детей.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно тексту проекта, семьям с детьми будут выдаваться ежемесячные платы, пока ребенку не исполнится три года. Дополнительно отмечается распоряжение о предоставлении регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.