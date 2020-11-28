Правительство одобрило проект о выплатах на детей до трех лет

Правительство Российской Федерации одобрило законопроект о выплатах на детей до трех лет. Согласно сообщению на сайте кабмина, речь идет о выплатах в связи с рождением или усыновлением первого ребенка, а также рождением третьего и последующих детей.

«Принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно тексту проекта, семьям с детьми будут выдаваться ежемесячные платы, пока ребенку не исполнится три года. Дополнительно отмечается распоряжение о предоставлении регионального материнского капитала при рождении второго ребенка в регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа.