Полиция Парижа сообщила о задержании девяти протестующих

Полиция Парижа сообщила о первых задержаниях на митинге против принятия статьи 23 законопроекта «о глобальной безопасности». На данный момент задержано девять человек.

«Правоохранители произвели девять задержаний», - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.

Ранее сообщалось, что к мирной демонстрации в Париже присоединилась группа людей в черной одежде, которые выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, а затем начали забрасывать их бутылками и фейерверками.