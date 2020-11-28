Полиция Парижа сообщила о задержании девяти протестующих
Ранее манифестанты начали бросать в полицейских бутылки и фейерверки.
© Фото: instagram, peuple_revolte
Полиция Парижа сообщила о первых задержаниях на митинге против принятия статьи 23 законопроекта «о глобальной безопасности». На данный момент задержано девять человек.
«Правоохранители произвели девять задержаний», - говорится в сообщении префектуры полиции Парижа в Twitter.
Ранее сообщалось, что к мирной демонстрации в Париже присоединилась группа людей в черной одежде, которые выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, а затем начали забрасывать их бутылками и фейерверками.