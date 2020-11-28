В Новосибирске введен режим «черного неба»
Ранее аналогичный режим был объявлен в Красноярске.
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Власти Новосибирска объявили о введении в городе режима «черного неба» до 30 ноября. Данный режим объявляется при скоплении в воздухе большого содержания вредных веществ – метеоусловия не располагают к их рассеиванию. Стуками ранее этот режим был введен в Красноярске.
«В Новосибирске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе I степени опасности», — сообщается на сайте ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС»
Отмечается, что предприятиям рекомендовали сократить количество выбросов в атмосферу на 15-20%.