ВОЗ сообщило о рекордном росте числа заразившихся COVID-19 за сутки

Это новый максимум роста заболеваемости. Всего с начала пандемии число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 61,29 миллионов.



Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов в мире приблизилось к 1,44 миллионов, что более чем на 13 тысяч больше показателя предыдущего дня и является новым антирекордом роста смертности.

В России на 28 ноября 2020 зафиксировано 2 242 633 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 27 100 человек.

Общее число смертей от коронавирусной инфекции в России составляет 39 068 человек, сегодня зафиксировано 510 случаев смерти.

В активной фазе болезни находятся 464 095 человек, из них 2 300 в критическом состоянии.

В Москве до 15 января 2021 года продлили действующие из-за коронавируса ограничения. Согласно указу, гражданам старше 65 лет и страдающим хроническими заболеваниями необходимо соблюдать режим самоизоляции и без необходимости не выходить из дома.



Работодатели по-прежнему должны оставить работать на удаленном режиме как минимум 30% сотрудников.

Кроме того, до 15 января будут закрыты все детские досуговые учреждения.