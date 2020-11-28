3D-модель украинского танка представили, как «убийцу Арматы»

В Украине представили трехмерную модель танка «Нота», который, по заявлениям экспертов из Киева, станет надеждой украинского танкопрома в последующие годы.

Демонстрация модели танка состоялась в эфире передачи «Линия обороны». Украинский эксперт по вопросам бронетехники Сергей Березуцкий сообщил, что новый танк станет «убийцей российской "Арматы"». По его словам, новинкой уже заинтересовались в Саудовской Аравии. Комментируя характеристики нового танка эксперт отметил, что «Нота» может быть оснащен орудиями НАТО.

«Они и раньше говорили о том, что «Оплоты» будут оснащаться натовскими стволами, но словами все и закончилось. И понятно почему: ни одна из стран НАТО просто не возьмется что-то делать для этого дутого украинского проекта. Во-первых, европейцы все делают с оглядкой на США – котируется только американский танкопром. Он доминирует в Европе» - сообщил изданию «МК» военный эксперт Алексей Леонков.

По мнению издания, модель «Ноты» скопирована с советского проекта «477А» конца 80-х. Отмечается сходство формы башни, которая должна быть необитаема. Отмечается, что проект «477А» столкнулся с рядом проблем при прототипировании и не дошел дальше этапа проектирования.