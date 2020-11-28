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Московский парк «Остров мечты» могут закрыть на 90 суток из-за нарушений по карантину

Ирина Киселенко
20:19 28.11.2020
Парк развлечений могут оштрафовать на 500 тысяч рублей.
Московский парк «Остров мечты» могут закрыть на 90 суток из-за нарушений по карантину
© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Московский парк развлечений «Остров мечты» временно закрыть за нарушение мер профилактики новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы.

«Парк развлечений "Остров Мечты" могут оштрафовать на 500 тысяч рублей или закрыть на 90 суток за нарушения мер профилактики COVID-19», - говорится в сообщении штаба в Telegram.

Ранее назвали сроки массовой вакцинации в России. Вакцинация от коронавирусной инфекции будет в январе-феврале.

На 28 ноября 2020 в России зафиксировано 2 242 633 случая заражения коронавирусом Covid-19. За последние сутки число зараженных выросло на 27 100 человек.

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