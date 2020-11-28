Глава МИД Ирана назвал убийство Фахризаде нарушением норм международного права

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф сообщил о том, что убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде является грубым нарушением международного права. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Трусливый террор (убийство – прим. ред.) ещё одного из выдающихся учёных Ирана преступниками-террористами является грубым нарушением норм международного права, игнорированием человеческих и моральных устоев, за чем следует явная международная ответственность» - говорится в сообщении.

Также глава МИД призвал международное сообщество к осуждению государственного терроризма. Отмечается, что сообщение было написано на русском и китайском языках.

Ранее профессор Владимир Юртаев в комментарии «Звезде» рассказал о том, кто и зачем мог заказать убийство иранского физика-ядерщика. По его мнению, Фахризаде участвовал в разработке ядерного оружия.