Названы возможные сроки послания Путина Федеральному собранию

Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти уже после Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», - отметил Песков.

По словам пресс-секретаря президента, обязанности выступить именно в этом календарном году у президента нет.

Ранее сообщили, что Владимир Путин может выйти на лед и сыграть в хоккей на Красной Площади. Песков отметил, что пока данное мероприятие не планировали, однако президент проводит его каждый год.