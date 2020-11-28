Названы возможные сроки послания Путина Федеральному собранию
В Кремле отметили, что до конца 2020-ого мероприятие проводить не планировали.
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию может пройти уже после Нового года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я бы, скорее, ориентировался на начало следующего, как это было в предыдущие несколько лет», - отметил Песков.
По словам пресс-секретаря президента, обязанности выступить именно в этом календарном году у президента нет.
Ранее сообщили, что Владимир Путин может выйти на лед и сыграть в хоккей на Красной Площади. Песков отметил, что пока данное мероприятие не планировали, однако президент проводит его каждый год.