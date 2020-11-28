Строительство «Северного потока-2» возобновится в декабре

Строительство трубопровода «Северный поток-2» возобновится в декабре после почти годового простоя. Об этом сообщила радиостанция NDR со ссылкой на представителя компании Nord Stream 2 AG.

По данным NDR, управление водных путей и судоходства в Штральзунде предупредило капитанов кораблей о необходимости соблюдения осторожности при движении в районе Адлергрунд в Балтийском море. Отмечается, что 5 декабря в южной части района начнутся строительные работы. По сообщению радиостанции, именно там заканчиваются две ветки будущего трубопровода.

Ранее сообщало о том, что трубоукладчик «Академик Черский» покинул логистическую базу «Северного потока - 2» в немецком порту Мукран и направился в Калининград. По предварительным данным, судно должно прибыть в город 28 ноября.