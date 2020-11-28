В Варшаве проходит митинг против ужесточения закона об абортах

В Варшаве несколько тысяч человек вышли на митинг против ужесточения закона об абортах. Акцию протеста организовало движение «Забастовка женщин» (Strajk Kobiet). Протестующие «переименовали» площадь Дмовского в площадь Прав женщин, заменив соответствующие таблички.

На место митинга прибыли силы полиции. По сообщениям агентства РИА Новости, митинг проходит мирно – полицейские пытаются перекрыть движении протестующих, но безуспешно. Участники марша продвинулись до Площади Избавителя и Площади Конституции.

Сообщается, что митинг был организован после того, как группа депутатов инициировала ужесточение законодательства об абортах. В Польше аборты запрещены с 1993 года – за исключением случаев, когда беременность угрожает жизни или здоровью женщины, при выявлении у плода неизлечимой болезни или если беременность возникла в результате преступления. Поправки в законодательство предполагают запрет аборта при нарушении развития плода.