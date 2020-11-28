В Санкт-Петербурге задержали женщину, которая пыталась прорваться в детский клуб с порохом

В Санкт-Петербурге местная жительница принесла в детский спортивный клуб банку с порохом и пыталась прорваться в раздевалку. Сотрудники заведения не пустили странную визитершу и вызвали на место полицию. Об этом сообщили сотрудники клуба редакции «360».

«Она пыталась вырваться, но ее остановили и вызвали полицию. Ругалась матом, пыталась хамить, вроде была пьяная», - уточнил собеседник.

По словам сотрудника, банку с порохом женщина выкинула в урну около подъезда. Сотрудники полиции там и обнаружили сосуд со взрывчатым веществом. Позже правоохранительные органы задержали женщину. Во время визита никто не пострадал.



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