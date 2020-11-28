В Париже начались погромы из-за закона о полиции

В Париже демонстрация против введения статьи 23 законопроекта «о глобально безопасности» переросла в погром и поджоги. Шествие началось на площади Республики в 14:00 по местному времени (16:00 МСК).

По сообщению корреспондента РИА Новости, к мирной демонстрации присоединилась группа людей в черной одежде, которые выкрикивали оскорбления в адрес полицейских, а затем начали забрасывать их бутылками и фейерверками.

Сообщается о поджоге автомобиля и нескольких мусорных баков. На место происшествия прибыли пожарные машины.

Ранее Нацсобрание Франции приняло в первом чтении законопроект «О глобальной безопасности». Данный документ запрещает распространение «изображения лица или другого элемента идентификации» полицейского или жандарма – нарушителям грозит тюремный срок до года и штраф в 45 тысяч евро.