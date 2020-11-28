Путин может выйти на игру в хоккей на Красной площади

Владимир Путин может выйти на лед и сыграть в хоккей на Красной Площади. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пока данное мероприятие не планировали, однако президент проводит его каждый год. Об этом Песков сообщил на открытии ГУМ-катка на Красной площади.

«Обычно это планируется достаточно оперативно перед Новым годом. Пока не планировали. Но этого нельзя исключать. Учитывая, что это на открытом воздухе, с соблюдением определенных мер предосторожности вполне можно безопасно это сделать», - сказал Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что каток на Красной Площади откроется в субботу, 28 ноября и, согласно плану, проработает вплоть до 1 марта. Посетить его можно будет в любую погоду.