В стране и мире Умер участник группы «Дюна» Алена Миронова Ему было 58 лет. © Фото: Yurii Zheludev, Russian Look, Globallookpress Скончался участник группы «Дюна» Андрей Апухтин. Об этом сообщила жена лидера музыкальной группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова. © Андрей Апухтин, Facebook Музыканту было 58 лет. «Ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет», – написала Сенчукова в Instagram. В комментариях к публикации в соцсети певицу спросили о причинах смерти музыканта. Она ответила, что Апухтин умер не от коронавируса. Андрей Апухтин являлся клавишником музыкального коллектива «Дюна» с 1991 года. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика