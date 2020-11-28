Умер участник группы «Дюна»
Ему было 58 лет.
© Фото: Yurii Zheludev, Russian Look, Globallookpress
Скончался участник группы «Дюна» Андрей Апухтин. Об этом сообщила жена лидера музыкальной группы Виктора Рыбина Наталья Сенчукова.
Музыканту было 58 лет.
«Ушел из жизни замечательный человек и музыкант Андрей Апухтин. Слов нет», – написала Сенчукова в Instagram.
В комментариях к публикации в соцсети певицу спросили о причинах смерти музыканта. Она ответила, что Апухтин умер не от коронавируса.
Андрей Апухтин являлся клавишником музыкального коллектива «Дюна» с 1991 года.