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Сенчукова рассказала о причинах смерти музыканта группы «Дюна»

Алексей Курильченко
17:56 28.11.2020
Андрей Апухтин принимал участие в создании всех хитов группы, включая известную песню «Коммунальная квартира».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Андрей Апухтин, Facebook

Певица Наталья Сенчукова, жена лидера музыкальной группы «Дюна» Виктора Рыбина, рассказала о возможных причинах смерти Андрея Апухтина. Она отметила, что Андрей жаловался на проблемы с давлением и даже обращался к врачу.

«Во время последней поездки группы "Дюна" Андрей пожаловался Виктору на проблемы с давлением. Рыбин предложил ему обратиться в больницу. Он сходил к кардиологу – к сожалению тот ушел в отпуск и не предупредил Андрея о необходимости повторного визита к врачу. Возможно это могло спасти ему жизнь. Его нашли на улице, недалеко от дома – видимо Андрей вышел погулять. Вчера была ужасная погода, многие люди чувствовали себя плохо – возможно это наложилось на недуг Андрея» - сообщила «Звезде» певица.

Также Сенчукова отметила, что Андрей сделал для группы «Дюна» более ста аранжировок – он принимал участие в создании всех популярных песен группы. По мнению певицы, с уходом Апухтина группа «осиротела».

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