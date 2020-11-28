Су-27 поднялся на перехват самолета ВВС США над Черным морем

Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над нейтральными водами Черного моря воздушную цель, приближающуюся к государственной границе. Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной.

«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Южного военного округа. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его», - говорится в сообщении.

После того, как военный самолет США сменил курс и развернулся от границы России, Су-27 вернулся на базу.

В Центре подчеркнули, что полет истребителя соответствовал международным правилам использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы не допущено.