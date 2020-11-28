Памятник «кавказскому Суворову» полководцу Петру Котляревскому открыли в Крыму

Торжественное открытие памятника легендарному генералу от инфантерии Петру Степановичу Котляревскому, прозванному современниками «кавказским Суворовым», состоялось в субботу, 28 ноября, на набережной Феодосии.

«Это событие, для каждого из нас наполненное особым и глубоким побудительным смыслом. Это не только дань уважения великому и прославленному полководцу и верному сыну России. Это признание благодарными потомками его заслуг перед Отечеством, пусть запоздалое, но абсолютно верное», - отметил в ходе церемонии генерал-полковник Андрей Картаполов.

Он подчеркнул, что уже в 14 лет Котляревский участвовал в своем первом боевом походе. В 17 лет за храбрость был произведен в офицеры, а в неполные 30 лет стал генералом.

«Он выходил на бой с противником, превосходящим по численности его войска в 12, 15 и более раз, и неизменно побеждал, причем с потерями, в разы меньшими, чем у противника. Он на деле реализовывал суворовский принцип побеждать не числом, а умением. О секрете своих побед Котляревский говорил так: я обдумываю холодно, а действую горячо», - обратил внимание Картаполов.

Открытие памятника сопровождал салют из исторических пушек, установленных на набережной города. Расчеты трех орудий произвели по одному выстрелу. Ответный залп из салютных установок дал фрегат Черноморского флота «Адмирал Макаров», который стоит на рейде в феодосийской бухте. Также на рейде стоят малый ракетный корабль «Орехово-Зуево», патрульный корабль «Дмитрий Рогачев» и корабль на воздушной подушке «Самум».

Помощник Президента РФ Владимир Мединский отметил, что о жизни Котляровского можно снимать фильмы. Подобный сюжет не придет в голову ни одному сценаристу и писателю.

«Представьте себе: Украина, глушь, село, домик сельского батюшки, офицер, направляющийся к месту службы, останавливается на ночлег. Из-за непогоды он вынужден провести там несколько дней и смотрит на смышленого десятилетнего мальчишку и предлагает батюшке забрать его в армию и воспитать. Спустя год он прислал сержанта, забрал парня, и дальше началась эта удивительная судьба», - сказал Мединский.

По его словам, жизненный путь Котляревского является образцом служения Отечеству. Он также напомнил, что в советские годы память о выдающемсявоеначальнике была подвергнута забвению, но сегодня его имя вновь служит примером для российских Вооруженных Сил.

Конная фигура военачальника установлена Российским военно-историческим обществом на набережной Феодосии, неподалеку от Картинной галереи художника-мариниста Ивана Айвазовского, который был дружен с Котляревским.

Проект памятника был выбран по итогам международного открытого конкурса. Творческий совет РВИО под руководством Андрея Кончаловского остановил свой выбор на работе скульптора Андрея Коробцова и архитектора Константина Фомина.

По замыслу авторов, у скульптуры только две небольшие точки опоры - это достаточно сложный в исполнении случай. Еще одним необычным уникальным элементом памятника стал мозаичный «персидский ковер», символизирующий поверженного противника – Персию.

В мероприятии приняли участие: Помощник Президента РФ Владимир Мединский, заместитель Министра обороны РФ — начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил РФ, генерал-полковник Андрей Картаполов, глава крымскогопарламента Владимир Константинов, губернатор Севастополя Михаил Развожаев, а также командование Черноморского флота Российской Федерации.