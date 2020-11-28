В Кении мужчина «ожил» в морге за минуты до бальзамирования
Питеру Кигену стало плохо дома, а родственники решили, что он умер.
© Фото: Stewart Goldstein, Medicimage, Global Look Press
В Кении мужчина по имени Питер Киген очнулся в морге при подготовке к бальзамированию.
По словам близких Кигена, ему стало плохо дома, родственники отвезли его в больницу. Через несколько часов им сообщили, что он умер еще до того, как его привезли к медикам.
Однако эту информацию поспешил опровергнуть суперинтендант больницы Гирберт Черуйот. Он рассказал, что близкие Питера сами посчитали его мертвым и настаивали на том, чтобы его тело побыстрее доставили в морг.
Уже во время подготовки к бальзамированию сотрудники морга заметили, что мужчина шевелится. После этого его перевезли в палату. Вскоре его планируют выписать, передает издание The Standart.
Сам Киген был шокирован, узнав, что его признали мертвым и отправили в морг.