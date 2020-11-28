СМИ сообщили о найденных фотографиях Гитлера возле «убежища» нацистов в Аргентине

Бывший американский спецназовец Тим Кеннеди, совместно с ветераном ЦРУ Бобом Бэром, обнаружили в Аргентине убежища, якобы предназначенные для руководителей нацистской Германии.

По словам американцев, убежища находятся в «шестиста милях к северу от Буэнос-Айреса, в удаленном регионе Аргентины». Местные жители придумали множество легенд, объясняющих присутствие трех загадочных строений, удаленных от населенных пунктов и дорог.

Недалеко от указанных американцами геолокаций археологи обнаружили коробку, внутри которой находились золотые монеты. Дальнейшее исследование показало, что это были монеты , отпечатанные Германией в период Войны. Также исследователи нашли фотографии Гитлера и Муссолини. Об этом рассказало британское издание Express.

Согласно рассекреченным документам ФБР, нацистский диктатор планировал укрыться в аргентинском бункере в случае поражения, но не успел покинуть Германию – Советская армия захватила Берлин, а сам Гитлер покончил с собой. ФБР изучали теорию о том, что в Берлине умер двойник, а Гитлер укрылся в Аргентине. Однако исследования зубов, отчет о котором был опубликован в 2018 году, опровергают эту теорию и подтверждают смерть диктатора в Берлине.