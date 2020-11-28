Четыре человека погибли при подрыве автомобиля на мине в Карабахе

Генеральная прокуратура Азербайджана сообщила о гибели четырех человек при подрыве автомобиля на противотанковой мине в Физулинском районе в Карабахе.

Известно, что 28 ноября в 15:20 (14:20 по Москве) четверо граждан Азербайджанской Республики погибли на территории села Ашагы Сеидахмедли Физулинского района. По предварительной версии, смерть наступила в результате подрыва на противотанковой мине в автомобиле.

Сотрудники прокуратуры осмотрели место происшествия. Назначена судебно-медицинская экспертиза.