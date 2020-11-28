Ученые раскрыли одну из тайн Бермудского треугольника

Глубоководные исследователи сообщили о раскрытии одной из загадок Бермудского треугольника. Этот регион в Саргассовом море известен аномальными событиями, включая исчезновения кораблей и самолетов. На этот раз ученые выяснили причину появления странных отметин на телах обитателей «треугольника». Об открытии сообщило издание Express.

По словам ученых, на территории треугольника располагается одна из самых глубоких точек планеты – Пуэрториканский желоб. Его глубина составляет более 9000 метров – солнечный свет не проникает туда, но там все еще обитают причудливые животные.

Исследователи сообщили, что на глубине трех тысяч метров в желобе обитают светящиеся бразильские акулы – небольшие хищники, длина тела которых не превышает 60 сантиметров. Британцы называют таких акул «cookiecutter shark», что переводится как «акула с формочкой для печенья». Такое название она получила из-за странной формы укусов, которые акула оставляет на телах морских обитателей. Именно эти укусы и были приняты за «загадочные отметины» на телах обитателей Бермудского треугольника.