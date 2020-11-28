Кудрин считает, что государство должно увеличить поддержку россиян

Россиянам необходима социальная поддержка и помощь. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Сейчас запрос в первую очередь на помощь и поддержку. И в первую очередь ее ждут от государства», - заявил Кудрин журналистам.

По его мнению сейчас снизилась потребность в «дополнительных свободах», и это позволяет государству легче вводить целый ряд ограничений.

В то же время глава Счетной палаты отметил, что во время пандемии гражданское общество «встрепенулось», и люди активно помогают друг другу.

«От государства очень большие ожидания. И в общем государство должно увеличить поддержку», - считает Кудрин.

Ограничения из-за коронавирусной инфекции будут сохраняться еще долго, и предстоящий год будет сложным.

«Значит, нам придется каждый сезон возвращаться к проблеме инфекции. Часть нагрузки будет снимать вакцинация, часть - сохраняющиеся предосторожности», - полагает он.

Со временем к этому все будут вынуждены привыкнуть.

Ранее в Минздраве назвали сроки вакцинации. В России массовая вакцинация от коронавирусной инфекции будет в январе-феврале.