В Сбере предупредили о звонках от фальшивых роботов-помощников банка

Телефонные мошенники изобрели новый способ обмана граждан и незаконного получения денег. Они стали использовать для своих целей роботов-помощников.

Схема организована следующим образом: клиентам звонит на телефон якобы робот-помощник Сбербанка с информацией о подозрительных операциях с картой или счетом и предлагает поговорить на эту тему со службой безопасности – также фейковой.

Как указал Сбер в Сети, фальшивые звонки делаются с номеров на +7 495 или +7 499. В банке напомнили, что звонки настоящих служб Сбера совершаются с номера 900. Также пользователи могут обращаться к сервису «Ваша безопасность» на сайте банка.

Ранее в Роскачестве рассказали о новом способе мошенничества в Telegram. Злоумышленники, подделывая рекламные переговоры, убеждают пользователя скачать архив будто бы с презентацией продукта. который отбирает управление аккаунтом.