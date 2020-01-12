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«Чудом осталась жива»: мать выпавшей из окна модели прокомментировала трагедию

Светлана Головина
08:20 12.01.2020
На данный момент девушка находится в крайне тяжелом состоянии в Боткинской больнице.
«Чудом осталась жива»: мать выпавшей из окна модели прокомментировала трагедию
© Фото: k_ksusha, instagram

Мать известной модели Ксении Пунтус, которую нашли с многочисленными травмами на тротуаре возле дома в Москве, сообщила, что ее дочери чудом удалось выжить.

Она уточнила, что модель находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи провели уже несколько операций, однако прогнозы по-прежнему неутешительные.

По ее словам, есть вероятность того, что Ксения выпала из окна не самостоятельно, а кто-то мог ее вытолкнуть.

«Есть признаки того, что девушку пытались спрятать в кустах, чтобы никто не смог ее найти, помимо этого, долго не вызывали скорую», - цитирует Life мать пострадавшей.

Разделяет данную версию и коллега модели Алеся Кафельникова, которая в своем комментарии рассказала, что девушка была найдена раздетой с переломами ног и ребер.

Информация о том, что Ксения Пунтус выпала из окна в Москве, появилась накануне вечером, 11 января.

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