«Чудом осталась жива»: мать выпавшей из окна модели прокомментировала трагедию

Мать известной модели Ксении Пунтус, которую нашли с многочисленными травмами на тротуаре возле дома в Москве, сообщила, что ее дочери чудом удалось выжить.

Она уточнила, что модель находится в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи провели уже несколько операций, однако прогнозы по-прежнему неутешительные.

По ее словам, есть вероятность того, что Ксения выпала из окна не самостоятельно, а кто-то мог ее вытолкнуть.

«Есть признаки того, что девушку пытались спрятать в кустах, чтобы никто не смог ее найти, помимо этого, долго не вызывали скорую», - цитирует Life мать пострадавшей.

Разделяет данную версию и коллега модели Алеся Кафельникова, которая в своем комментарии рассказала, что девушка была найдена раздетой с переломами ног и ребер.

Информация о том, что Ксения Пунтус выпала из окна в Москве, появилась накануне вечером, 11 января.