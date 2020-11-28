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Заммэра Новоуральска найден мертвым

Алена Миронова
15:51 28.11.2020
По предварительным данным, смерть чиновника наступила от огнестрельного ранения.
Заммэра Новоуральска найден мертвым
© Фото: Информационный портал Новоуральского городского округа

Заместитель главы города Новоуральск Свердловской области Михаил Черницкий найден мертвым. Об этом сообщил помощник руководителя регионального управления СК РФ Максим Чалков.

«Следственным отделом по городу Алапаевск возбуждено дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"», - передает РИА Новости слова собеседника агентства.

Уточняется, что смерть чиновника, по предварительным данным, наступила в результате огнестрельного ранения. Оружие изъято.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В настоящий момент проводятся допросы, назначаются необходимые экспертизы.

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